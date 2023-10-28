Слишком актуальный сюжет: этот советский мультфильм обожают женщины и дети

Ироничный и смешной мультфильм «Дарю тебе звезду» сразу полюбили и приняли в СССР и постоветском пространстве. Сюжет прост и очень забавен: в разные исторические времена мужчина поет своей женщине песни, читает стихи, посвящает оды, а она тем временем занята бытом, хозяйством и семейными проблемами.

Парадоксально, что женщин этот мультик смешит, несмотря на то, что по сюжету они только и делают, что «пашут», а вот многие мужчины почему-то злятся и выражают несогласие с позицией создателей.

На сайте «Отзовик» под публикацией о мультике разгорелись жаркие баталии между представительницами прекрасного пола и представителями пола сильного.

Пока девушки смеялись над канвой повествования, мужчины с пеной у рта доказывали: никакие они не бездельники, никакие они не лентяи. На чьей бы вы ни были стороне, «Дарю тебе звезду» посмотреть однозначно стоит, равнодушными вы точно не останетесь.