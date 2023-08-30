Слезы и скорая помощь: на похоронах мужа Чуриковой случилось непредвиденное

Прославленный режиссер Глеб Панфилов скончался 26 августа в возрасте 89 лет. Супруга Инны Чуриковой решили похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с женой.

Во время траурной церемонии случилось непредвиденное событие, омрачившее и без того печальную атмосферу: одному из присутствующих резко стало плохо, поэтому пришлось вызывать скорую. Пока нет информации, кто именно стал жертвой внезапного приступа.

Глеб Панфилов пережил свою супругу всего на несколько месяцев: Инна Чурикова скончалась в январе этого года. Друзья прославленной четы говорили, что супруги просто не могут жить друг без друга. А когда актрисы не стало, то муж так и не смог с ней расстаться — мысленно она всегда была рядом.

Проводить Панфилова в последний путь пришло не так много людей, их было порядка 50, как передает издание «Московский комсомолец». Среди присутствующих замечена вдова Солженицына Наталья Дмитриевна.

За свою долгую и насыщенную карьеру Панфилов снял множество ярких картин, среди которых «Начало», «В круге первом», «Васса», «В огне брода нет».