Слесарь Гоша бы опешил: какую должность занимала жена Кокшенова

Михаил Кокшенов за годы карьеры успел порадовать зрителей десятками ярких ролей и поработать с выдающимися режиссерами. Поклонники каждый раз оставались в восторге от его появлений на экране, при этом мало кто догадывался, как сложилась личная жизнь такого популярного артиста.

Знаменитость был женат три раза. Первой его спутницей стала стюардесса Нина Вокрош, с которой он познакомился сразу же после своего пятидесятилетнего юбилея. Их роман продержался всего лишь год: они не смогли совместить свои напряженные графики и практически не виделись. После этого артист начал встречаться со своей помощницей Еленой, которой было всего лишь 19 лет. Со временем их сотрудничество переросло в роман, который продлился двадцать лет.

С третьей же избранницей Натальей Лепехиной актер познакомился в самолете: соседнее место досталось привлекательной незнакомке. Артист тогда еще не догадывался, что его жизнь сложится как в фильме «Москва слезам не верит», ведь он познакомился с соседкой и взял ее номер телефона. После приземления Кокшенов не мог забыть случайную спутницу и постоянно пытался до нее дозвониться, но всегда слышал, что Наталья занята. Артист уже практически смирился со своей судьбой, но однажды возлюбленная перезвонила ему и все объяснила.

Как оказалось, Наталья — генеральный директор компании по производству нефтяного оборудования «Электрон». Фирма досталась ей после смерти супруга, поэтому теперь она полностью увлечена своим бизнесом и входит в ряды самых богатых людей страны. Такая разница в доходах и успех избранницы не смутили Кокшенова, который продолжил свои ухаживания. И через некоторое время Михаил и Наталья стали жить вместе.

По словам артиста, именно в последних отношениях он обрел личное счастье. Михаил полюбил спутницу за любовь и заботу, а та помогла ему наладить отношения с дочерью от предыдущего романа и всячески оберегала. Скончался же актер в 83 года от последствий инсульта, а все три спутницы его жизни были рядом с ним.