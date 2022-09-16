Слава предназначалась не ему: звезда «Простых истин» огорошил признанием

Один случай разделил жизнь артиста на до и после.

На экране Вячеслав Манучаров дебютировал, исполнив одну из главных ролей в сериале «Простые истины». После этого карьера юного дарования пошла в гору. Он снялся еще во многих проектах, стал успешным телеведущим. Но все могло быть совершенно иначе. Все потому, что Павла Белкина должен был воплотить другой актер.

Изначально эту задачу поставили перед Данилой Козловским. В проекте он действительно засветился, правда, в эпизодической роли. Между тем Манучаров, который прошел срочный кастинг, объявленный после того, как продюсер не смог согласовать график съемок с Данилой, не мог поверить, что его действительно утвердили.

«Где я, а где Козловский?» — подметил он в рамках программы «Мой герой».

Актер не стал отрицать, что этот случай разделил его жизнь на до и после. Телеведущий подметил, что после выхода проекта на экраны к нему пришла всероссийская слава. «Благодаря этому сериалу нет места, где бы меня не знали», — подытожил артист.