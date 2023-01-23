Скудоумие, обман и подлость свекрови: 3 раза, когда красоток с позором лишали короны

Конкурсы красоты дают победительницам огромное количество возможностей для реализации и карьеры. Девушки получают не только главный приз, но и известность. Хотя не все из них смогли умело распорядиться славой и сохранить свое звание.

К примеру, Инна Жиркова лишилась короны из-за своей необразованности. Однажды она дала интервью и не смогла правильно ответить на вопросы из школьной программы. Такая глупость возмутила зрителей, и они требовали от девушки отказаться от титула.

Индийская красавица Урваши Рутела была победительницей конкурса «Мисс Индия». Хотя она была в этом статусе не очень долгое время. Девушка обманула организаторов и сказала, что ей уже есть 18 лет.

Еще одна победительница — Мэри Леога Гейдж, не была глупой и не врала о своем возрасте. Однако она скрыла своих детей и мужа. В 1957 году в американском конкурсе нельзя было участвовать замужним матерям, и, завистливая свекровь, открыв правду, лишила свою невестку короны.