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«Скрываю правду от отца»: 15-летняя дочь Глюкозы огорошила признанием

7 июля 2022 16:40
«Скрываю правду от отца»: 15-летняя дочь Глюкозы огорошила признанием

Наследница певицы не стала скрывать правду от публики.

Лидия Чистякова раскрыла, как строятся отношения в их семье. Молодая артистка разоткровенничалась в эфире «Нового радио».

Дочь знаменитой исполнительницы уже активно строит музыкальную карьеру. Лидия самостоятельно пишет весьма откровенные песни, которые, как оказалось, нравятся не только поклонникам, но и ее матери. При этом родственницы не стесняются обсуждать личные темы, которые Лидия поднимает в своем творчестве.

Как отметила артистка, в их семье принято честно рассказывать о своих переживаниях. Лидия не боится поделиться с Глюкозой сокровенным и старается не хранить от нее секреты. При этом несколько другие отношения у певицы складываются с ее отцом, Александром Чистяковым.

«Я скрываю правду от отца, но не от мамы. Мы все открыто проговариваем в семье», — рассказывает дочь артистки.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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