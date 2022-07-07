«Скрываю правду от отца»: 15-летняя дочь Глюкозы огорошила признанием
Наследница певицы не стала скрывать правду от публики.
Лидия Чистякова раскрыла, как строятся отношения в их семье. Молодая артистка разоткровенничалась в эфире «Нового радио».
Дочь знаменитой исполнительницы уже активно строит музыкальную карьеру. Лидия самостоятельно пишет весьма откровенные песни, которые, как оказалось, нравятся не только поклонникам, но и ее матери. При этом родственницы не стесняются обсуждать личные темы, которые Лидия поднимает в своем творчестве.
Как отметила артистка, в их семье принято честно рассказывать о своих переживаниях. Лидия не боится поделиться с Глюкозой сокровенным и старается не хранить от нее секреты. При этом несколько другие отношения у певицы складываются с ее отцом, Александром Чистяковым.
«Я скрываю правду от отца, но не от мамы. Мы все открыто проговариваем в семье», — рассказывает дочь артистки.