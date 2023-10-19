Скрываться от Боярской не стали: известная актриса публично призналась в любви Матвееву

Максим Матвеев стал мужем Елизаветы Боярской в 2010 году. Пара воспитывает двоих сыновей и считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Но личная жизнь не останавливает Матвеева от того, чтобы на экране связывать себя отношениями с другими артистками.

Так, в сериале «Триггер» его супругой стала Светлана Иванова. Между их героями в кадре складываются весьма непростые отношения, однако вне съемочной площадки артисты давно стали близкими друзьями. И Иванова даже не постеснялась признаться в любви Матвееву под недавней публикацией, которая посвящена окончанию съемок третьего сезона шоу.

«Люблю до неба», — написала Иванова в аккаунте Матвеева.

Неожиданное признание привлекло внимание подписчиков артиста. Фанаты поблагодарили Матвеева и Иванову за реалистичную игру и признались, что с нетерпением ждут новых серий.