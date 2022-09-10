Скрывали почти десять лет: в развод этих российских звезд было невозможно поверить

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина на собственном примере доказали, что невозможное возможно. Возлюбленным удавалось водить поклонников за нос на протяжении почти десяти лет.

Когда в 2017 году в Сети появилась информация о том, что знаменитости решили разойтись, в это никто не хотел верить. Всем казалось, что 20 лет супруги счастливо жили друг с другом. Однако вскоре выяснилось, что эта сказка о любви закончилась давным-давно, а Кончаловский и Толкалина всего лишь делали хорошую мину при плохой игре.

Позднее актриса призналась, что она настолько тяжело переживала разрыв, поэтому была не в состоянии говорить об этом вслух. Вскоре раскрылась и причина, по которой звездам все-таки пришлось нарушить затянувшееся молчание. Бывшим возлюбленным нужно было раскрыть правду о своем расставании, потому что новая избранница Кончаловского Мария Леонова родила ему сына.