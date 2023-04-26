Скрывали много лет: наконец-то известно, как выглядит тайная дочь Ковальчук и Чумакова

Поклонники Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова были счастливы, когда у пары родилась дочь Амелия. Многие из них надеялись в скором времени увидеть малышку, но не тут-то было. Супруги решили оберегать кроху от посторонних глаз.

Поначалу звезды говорили, что не будут показывать наследницу публике до крестин. Но и после возлюбленные не осчастливили фанатов снимками, на которых было бы видно лицо Амелии.

Тогда многие заподозрили неладное: появились слухи о том, что девочка может быть чем-то больна. Однако Ковальчук в одном из интервью опровергла эти домыслы. Экс-солистка «Блестящих» уточнила, что когда Амелия станет взрослой, то сама решит вопрос о том, хочет ли, чтобы ее фото появлялись в социальных сетях.

Целых пять лет звезды скрывали, как выглядит их тайная дочь. И вот, наконец, Чумаков прервал молчание и признался, на кого больше похожа малышка. По словам музыканта, его восточная кровь взяла верх, поэтому наследница растет его копией.