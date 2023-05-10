Скрывали годами: ненависть Бондарчука к Быстрицкой вызовет оторопь

В октябре 1955 года на экраны вышел фильм «Неоконченная повесть». Главные роли в картине исполнили Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук. Актриса сыграла врача, которая помогала парализованному инженеру восстановиться. В процессе реабилитации между ними и возникало настоящее чувство.

Быстрицкая и Бондарчук так талантливо воплотили трогательную историю любви на экране, что у зрителей не возникло и подозрений в их искренности. На самом же деле на площадке бушевали страсти, которые с трудом выдерживали коллеги звезд. За пять лет до этого актеры повздорили в буфете на съемках «Тараса Шевченко». Бондарчук, который отличался довольно грубым нравом, оттолкнул молодую актрису в очереди. А Быстрицкая, не испытывая пиетета перед артистом, дала отпор наглецу.

Ее резкие заявления Сергей и припомнил в начале их совместной работы. Элина порывалась уйти, и только режиссеру Фридриху Эрмлеру удалось убедить ее остаться. Было решено, что слова о любви актриса будет произносить, обращаясь к постановщику, а уже на монтаже их соединят с образом героя Бондарчука, пишет Дзен-канал «Дом кино».