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Скрывали до последнего: 19-летняя дочь Тутберидзе вышла замуж за границей

30 июня 2022 12:15
Скрывали до последнего: 19-летняя дочь Тутберидзе вышла замуж за границей

Спортсменка решилась на смелый шаг не только из-за сильной любви.

Диана Дэвис вышла замуж за своего партнера по льду Глеба Смолкина. Неожиданной подробностью фигуристы поделились в своих социальных сетях.

В совместной публикации спортсмены показали нежное фото из лифта. Внимательные поклонники, не пропустившие публикацию, сразу же заметили на пальцах кумиров обручальные кольца и принялись поздравлять их с прошедшей, вероятно, не так давно свадьбой.

Скрывали до последнего: 19-летняя дочь Тутберидзе вышла замуж за границей

«Какие вы милые, поздравляю вас со свадьбой!» — не скрывают своего восторга подписчики.

При этом, как уверены журналисты, стать мужем и женой фигуристы решились не только из-за своих крепких чувств, а свадьбу сыграли, судя по открытым источникам, еще 18 марта. По данным портала «7 дней», спортсмены в ближайшее время будут пробоваться пройти отбор в американскую федерацию фигурного катания, чтобы представлять на первенствах команду США. А штамп в паспорте облегчит для Смолкина получение гражданства, ведь Диана Дэвис уже давно имеет американский паспорт.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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