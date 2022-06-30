Скрывали до последнего: 19-летняя дочь Тутберидзе вышла замуж за границей

Диана Дэвис вышла замуж за своего партнера по льду Глеба Смолкина. Неожиданной подробностью фигуристы поделились в своих социальных сетях.

В совместной публикации спортсмены показали нежное фото из лифта. Внимательные поклонники, не пропустившие публикацию, сразу же заметили на пальцах кумиров обручальные кольца и принялись поздравлять их с прошедшей, вероятно, не так давно свадьбой.

«Какие вы милые, поздравляю вас со свадьбой!» — не скрывают своего восторга подписчики.

При этом, как уверены журналисты, стать мужем и женой фигуристы решились не только из-за своих крепких чувств, а свадьбу сыграли, судя по открытым источникам, еще 18 марта. По данным портала «7 дней », спортсмены в ближайшее время будут пробоваться пройти отбор в американскую федерацию фигурного катания, чтобы представлять на первенствах команду США. А штамп в паспорте облегчит для Смолкина получение гражданства, ведь Диана Дэвис уже давно имеет американский паспорт.