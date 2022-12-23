Скрывали диагноз от всех: «особенный» сын главного бунтаря Голливуда заставит вас рыдать

Голливудский хулиган и неисправимый бабник Колин Фаррелл по молодости ни в чем себе не отказывал. В начале нулевых он пребывал в зените своей славы и был уверен, что так будет всегда.

Но гром грянул в 2003 году, когда Фаррелл стал отцом. Модель Ким Борденейв родила от актера сына с особенностями — мальчик появился на свет с синдромом Ангельмана. Это так потрясло Колина, что он навсегда завязал со всеми своими зависимостями и дурными привычками.

У его сына Джеймса умственная отсталость, трудности с речью и координацией движений, судороги и другие серьезные проблемы со здоровьем. Особенностью заболевания является частая улыбка на лице, поэтому патологию называют еще и «синдромом счастливой куклы».

Фаррелл долгое время скрывал от общественности диагноз ребенка, но потом понял, что ничего постыдного в этой ситуации нет. На Паралимпиаде в 2007 году Колин впервые публично рассказал о своем «особенном» сыне.

Артист говорил, что борьба за жизнь Джеймса часто бывает настолько ожесточенной, что может «в клочья порвать ваше сердце».