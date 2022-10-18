Скрывал от жены много лет: как сейчас живут «тайные» дети Сергея Безрукова

Сергей Безруков является многодетным отцом. Вторая жена актера Анна Матисон подарила ему дочь и двоих сыновей. Однако есть у артиста и другие, «тайные» дети.

«Тайные» они потому, что звезда скрывал их в течение многих лет не только от широкой общественности, но и от Ирины Безруковой, на которой был женат с 2000 по 2015 годы. За два года до того, как знаменитости официально расторгли свои отношения, в медиапространстве появилась информация о том, что в 2008-м у актера появилась дочь Александра, а в 2011-м — сын Иван. Матерью же их стала актриса Кристина Смирнова.

Безруков предпочитал не говорить открыто о своих внебрачных детях, но теперь, наконец, нарушил молчание. Во время «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио » он заявил: «У меня больше трех наследников». Добавим, что, согласно информации в Сети, старшие дети артиста живут вместе с матерью в Великобритании.