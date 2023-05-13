Скрывается в деревне под чужим именем: суд с Деппом разрушил жизнь Херд

В прошлом году Эмбер Херд потерпела поражение в суде с бывшим мужем Джонни Деппом. Актриса обвиняла экс-возлюбленного в домашнем насилии. С огромным трудом мужчине все же удалось реабилитироваться в глазах общественности.

Теперь карьера Джека Воробья начинает постепенно налаживаться, а вот Херд осталась без плотного рабочего графика и больших гонораров. Судя по всему, актриса совсем отчаялась вернуться в Голливуд. Многолетние судебные тяжбы с Деппом разрушили ее жизнь.

Как пишет Diario de Mallorca, сегодня звезда «Аквамена» вынуждена прятаться в маленькой деревушке на Майорке. Более того, Херд представляется всем чужим именем. Знаменитость называет себя Мартой Джейн Кэннари.

Собственную недвижимость Эмбер, объявившая себя банкротом, приобретать не спешит. Актриса арендует дом, где живет вместе с маленькой дочерью Уной Пейдж. Жители поселения отмечают, что звездная блондинка никогда не прячется от посторонних глаз и ведет обычную деревенскую жизнь — ходит на прогулки, в магазины и посещает местные мероприятия.