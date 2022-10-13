Скрывается от публики: вот как выглядит единственная дочь Джима Керри

Джим Керри впервые стал отцом в 1987 году, когда его супруга Мелисса Уомер родила дочь Джейн Эрин. Первое время наследница выходила в свет вместе с родителями, однако после их развода начала вести закрытый образ жизни.

Джейн, как и отец, решила связать свою жизнь с искусством: долгие годы она занималась музыкой, участвовала в различных телешоу, а также выпустила несколько книг в соавторстве с Джимом Керри. Знаменитость никогда не скрывала, что, несмотря на развод родителей, она продолжает очень близко общаться со своим отцом. Все детство он был рядом и потом поддерживал ее во взрослые годы.

При этом знаменитость старается вести закрытый образ жизни. На редких фотографиях можно увидеть, как сильно она похожа на прославленного актера и как изменилась с детских лет, когда часто выходила в свет. Теперь это уже не тот пухлый ребенок, а привлекательная девушка, унаследовавшая знаменитую широкую улыбку своего отца.