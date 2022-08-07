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Скрытый коммунист! Советский «Шерлок Холмс» вывел англичан из себя

7 августа 2022 12:37
Скрытый коммунист! Советский «Шерлок Холмс» вывел англичан из себя

Речь идет не о фильме с Ливановым.

За пять лет до того, как Василий Ливанов впервые предстал перед камерой с курительной трубкой в руке, Сергей Юрский блестяще исполнил роль Шерлока Холмса в телеспектакле по мотивам «Долины страха». И у иностранной прессы эта постановка вызвала возмущение.

Британские журналисты зациклили внимание на детали, которую отечественные зрители едва ли бы заметили. Дело в том, что в одной из сцен доктор Ватсон в исполнении Михаила Данилова читает газету «Морнингс стар». Одной ее обложки хватило, чтобы капиталистические ценности персонажа подвергли сомнению.

«Московское телевидение, видимо, считает, что доктор Ватсон, друг Шерлока Холмса, был тайным коммунистом», — писали в The Times.

Скрытый коммунист! Советский «Шерлок Холмс» вывел англичан из себя

Согласно канону герои отдавали предпочтение именно этому изданию, а не Morning Star — рупору коммунистической партии Великобритании. Возмущением поделились и авторы колонки в Daily Mirror, которые с ужасом отметили, что создатели спектакля превратили Ватсона в «красного».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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