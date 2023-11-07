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Скрыть не удалось: правду о состоянии 76-летней Нееловой озвучил опечаленный Ярмольник

7 ноября 2023 14:00
Скрыть не удалось: правду о состоянии 76-летней Нееловой озвучил опечаленный Ярмольник

Артист прокомментировал курсирующие в прессе слухи.

Марину Неелову публика любит и помнит благодаря фильмам «Осенний марафон» и «Дорогая Елена Сергеевна». В свои 76 лет актриса все еще выходит на сцену и снимается в кино. Однако недавно здоровье подвело пожилую звезду: в этом году Неелова попала в больницу, чем не на шутку испугала поклонников.

В СМИ писали, что у знаменитости серьезные проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Журналисты озвучивали страшные диагнозы. Впрочем, сама Марина Мстиславовна никак не комментировала свое самочувствие. Вместо нее слово взял Леонид Ярмольник. Актер жестко прошелся по злопыхателям.

Коллега актрисы поведал, что информация в Интернете не соответствует действительности. По словам Ярмольника, Неелова чувствует себя отлично и не жалуется на здоровье.

«Она выглядит как двадцатилетняя», — цитирует артиста издание «Московский Комсомолец».

Фото: Кадр из фильма «Карп отмороженный» (2017), legion-media.ru
Алла Новикова
Алла Новикова
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