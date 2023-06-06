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Скромнице Тане до нее далеко: Саша из «Универа» без ума от этой красавицы

6 июня 2023 17:00
Скромнице Тане до нее далеко: Саша из «Универа» без ума от этой красавицы

Актер нашел свое счастье.

Андрей Гайдулян известен всей стране как экранный муж Валентины Рубцовой. Звезды стали главными героями сериала «СашаТаня», но в реальной жизни между ними лишь дружба.

Скромнице Тане далеко до женщины, которую выбрал себе в спутницы жизни Гайдулян. Уже более пяти лет экранный Саша счастлив в браке с Дианой Очиловой.

Отношения со своей возлюбленной артист долгое время скрывал, и поклонники не понимают, чем вызвано такое поведение знаменитости. Его избранница — невероятная красотка, которой грех не похвастаться перед публикой.

Скромнице Тане до нее далеко: Саша из «Универа» без ума от этой красавицы

Сам актер предпочитает не комментировать личную жизнь, а вот его коллега оказалась более разговорчивой. В одном из интервью Рубцова призналась, что Гайдулян без ума от законной жены. По уверению Валентины, ее напарник по съемочной площадке невероятно заботливый муж, который «готов пылинки сдувать» со своей благоверной.

Фото: кадр из сериала «СашаТаня» (2013), социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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