Скромнице Тане до нее далеко: Саша из «Универа» без ума от этой красавицы

Андрей Гайдулян известен всей стране как экранный муж Валентины Рубцовой. Звезды стали главными героями сериала «СашаТаня», но в реальной жизни между ними лишь дружба.

Скромнице Тане далеко до женщины, которую выбрал себе в спутницы жизни Гайдулян. Уже более пяти лет экранный Саша счастлив в браке с Дианой Очиловой.

Отношения со своей возлюбленной артист долгое время скрывал, и поклонники не понимают, чем вызвано такое поведение знаменитости. Его избранница — невероятная красотка, которой грех не похвастаться перед публикой.

Сам актер предпочитает не комментировать личную жизнь, а вот его коллега оказалась более разговорчивой. В одном из интервью Рубцова призналась, что Гайдулян без ума от законной жены. По уверению Валентины, ее напарник по съемочной площадке невероятно заботливый муж, который «готов пылинки сдувать» со своей благоверной.