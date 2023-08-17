«Скоты вы»: Домогаров обратился к народу с посланием

Александр Домогаров, недавно переживший смерть бывшей жены, позволил себе довольно эмоциональную выходку. Экс-супруга актера скончалась в возрасте 60 лет от последствий онкологического заболевания. Артист вместе с сыном помогал Ирине Домогаровой бороться с недугом. Однако около месяца назад врачи сообщили, что все их усилия тщетны.

Актер сначала отказался от всех комментариев, собираясь переживать горе в одиночестве, ведь с бывшей женой он был очень близок. Но затем Домогарова вывели из себя некоторые публикации в прессе, поэтому он обратился к народу с провокационным высказыванием.

Артист возмутился действиями одного из СМИ, которое опубликовало новость о смерти его экс-супруги, снабдив неверным снимком. На фото была изображена не Ирина Домогарова, а ее лечащий врач.

«Что вы творите? Скоты вы! Зачем „похоронили“ нашего врача-онколога. Она тащила нас 2,5 года, мы ей очень благодарны», — заявил артист в соцсетях.

Кроме того, звезде кино не понравилось, что Ирину в публикациях неверно называли по девичьей фамилии Гуненкова. Ведь, по словам артиста, она 38 лет прожила как Домогарова.