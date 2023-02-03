Скотч и кусочки бекона: самые странные преображения голливудской «инопланетянки»

Порой актеры готовы на самые экстраординарные преображения для роли. Так, британская актриса Тильда Суинтон, которая носит прозвище «инопланетянка», всегда была готова на самые разные эксперименты. Некоторые из них могут повергнуть в шок.

Для создания образа старушки Мадам Д. в культовой трагикомедии «Отель „Гранд Будапешт“» Тильде наносили многослойный грим в течение пяти часов. Актриса признавалась, что на ее лицо, руки и мочки ушей накладывали кусочки, похожие на бекон. Каждый раз актриса увлеченно наблюдала за этим процессом и восхищалась работой гримеров.

А для того, чтобы создать жутковатый образ Мейсон в картине «Сквозь снег», гримеры использовали скотч — с его помощью актрисе приподняли нос. Также ей вставили зубы, надели очки и парик. Тильда призналась, что все это походило на хэллоуинскую вечеринку.

Впрочем, саму «инопланетянку» такие метаморфозы ничуть не смущают. Актриса обожает экстремальные перевоплощения, ведь они помогают раскрыть самые разные грани ее таланта.