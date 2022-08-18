«Скоро узнавать перестанут»: обвиненную в плагиате Анну Асти подняли на смех

В этом году Анна Асти уверенно начала сольную карьеру и сразу же столкнулась с хейтерами. В основном недоброжелатели обвиняли певицу в плагиате. В Сети заметили, что Асти стала очень похожа на Светлану Лободу. Анна не только покрасилась в блондинку, но и позаимствовала у звездной коллеги идеи для ярких выступлений и сценических костюмов. Одной из первых сходство исполнительниц подметила бывший продюсер Лободы Нателла Крапивина.

На днях Асти снова подняли на смех. Лобода продемонстрировала в Сети новую короткую стрижку, которую заметили в Telegram-канале «НеМалахов ». И Крапивина сразу же обратилась к Анне, сделав репост снимка Светланы. Продюсер призвала Асти не медлить с преображением.

«У Лободы новый образ. Беги к парикмахеру, а то скоро узнавать перестанут», — подчеркнула Крапивина в соцсетях.

Ранее Анна невозмутимо отвечала на критику хейтеров и признавалась, что цвет волос не является чьей-либо собственностью и не может считаться плагиатом. Что же касается сходства с Лободой, то Асти добавляла, что подобные сравнения ей только льстят.