Скопировал даже имя: глазам не поверите, увидев сына Вячеслава Невинного (фото)

Великолепный советский актер Вячеслав Невинный знаком большинству зрителей по фильму Леонида Гайдая «Не может быть!». Его персонаж исполнил культовую песню про то, как «губит людей вода». На счету артиста много и других ярких ролей. Свой талант Невинный передал единственному сыну.

Когда в семье артиста и актрисы Нины Гуляевой родился мальчик, свекровь настояла, чтобы его назвали в честь его отца — Вячеслав. Родители ее волю исполнили. А вот Невинным мальчик стал не сразу. Чтобы ребенка не дразнили в школе, в свидетельстве о рождении его записали под фамилией матери. Но, когда 16-летний Вячеслав получал паспорт, он все же решил стать Невинным.

Сын актера захотел пойти по стопам родителей и поступил во МХАТ. После его окончания он играл в театре и кино. На его счету роли в картинах «Обман», «Забавы молодых» и «Корабль». Вместе с именитым отцом он снялся в сказке «Волшебник Изумрудного города». Невинный-старший перевоплотился в Страшилу, а младший — в Трусливого Льва. Вячеслав перенял от отца не только его талант и имя, но и черты лица: сын поразительно похож на своего звездного папу.