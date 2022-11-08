Сколько в России платят актрисам фильмов для взрослых: правда станет сюрпризом

Индустрия фильмов для взрослых стремительно развивается год от года. В пикантных картинах снимаются тысячи артистов, а смотрит их огромное число зрителей. Развивается эта индустрия и в России, однако доходы отечественных и заграничных звезд заметно различаются.

Так, актрисы российских фильмов для взрослых получают весьма низкую оплату. В день они зарабатывают около 100 долларов, при этом на это не влияет их статус, известность или сюжет самого фильма, а также загруженность.

За границей же ситуация в корне иная. Заработок актрис зависит не только от их известности, но и от категории самого фильма. Например, за «традиционную» сцену знаменитость может получить до 2000 долларов, однако начинающая артистка — всего 300 долларов. Артистка средней известности получит около 1000 долларов за этот же эпизод.

Также влияет и сценарий. Например, экстремальные и экспериментальные сцены оплачиваются значительно выше. В этом случае даже начинающая артистка получит примерно 2500 долларов, а гонорар знаменитости может возрасти в разы.