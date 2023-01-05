Сколько стоит снять квартиру Моники из «Друзей»: от суммы в глазах потемнеет

Далеко не все могут позволить себе такое жилье.

Культовый ситком «Друзья» впервые оказался на экранах в 1994 году и стал настоящей сенсацией. Миллионы поклонников по всему миру до сих пор признаются в любви шоу, а особенно осыпают комплиментами квартиру, которую арендуют героини Дженнифер Энистон и Кортни Кокс. При этом, как оказалось, в настоящем Нью-Йорке снимать такой дом было бы весьма накладно.

Так, судя по сериалу, Моника и Рэйчел арендуют квартиру на Манхэттене, в которой две спальни, гостиная, совмещенная с кухней, и даже терраса. Как уверены внимательные зрители, площадь составляет примерно 100 — 140 квадратных метров, а располагается квартира, вероятнее всего, в районе Вест-Виллидж.

Исходя из этих данных, специалисты по недвижимости уверены, что каждый месяц Моника и Рэйчел платили бы как минимум 4500 долларов, что равняется почти 280 тысячам рублей. Причина такой высокой стоимости — это не только респектабельный район, но и сама квартира с весьма большой площадью.