Сколько-сколько кило? Честный вес Моники Беллуччи повергнет в шок

Моника Беллуччи не собирается покидать ряды главных секс-символов мирового кино. В свои 58 лет знойная итальянка продолжает сводить мужчин с ума и заставляет женщин всячески ей подражать.

Любопытно, что звезда экрана никогда не была худышкой. В молодости при росте в 175 см она весила 64 килограмма и могла похвастаться довольно пышными формами. Поклонники отмечают, что с годами Беллуччи стала еще более соблазнительной и аппетитной, поскольку заметно поправилась.

Как пишут в Сети, честный вес знаменитости давно превысил отметку в 70 кило. Особенно сильно артистка поправилась после того, как стала матерью. Однако худеть актриса не стремилась. Из-за грудного вскармливания звезда фильма «Малена» не стала придерживаться строгих диет, а начала следовать правилам здорового питания, отдавая предпочтение овощам и нежирной рыбе.