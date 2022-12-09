Сколько получал Федул за день съемок в «Афоне»: современные актеры завопили бы

Роль Федула в фильме «Афоня» стала одной из главных в карьере Борислава Брондукова и принесла ему всесоюзную славу. Зрители остались в восторге от яркого персонажа, однако мало кто знал, какой низкий гонорар получил артист за свое появление на экране.

Как оказалось, Брондуков мог рассчитывать только на суточные в размере 2 рублей 60 копеек. Таким образом, после работы над фильмом он увез домой всего лишь 320 рублей. При этом, исходя из подсчетов экономистов, которые уверены, что 1 советский рубль равен 220 рублям современной России, за роль в фильме он получил всего лишь 70 тысяч рублей.

Подобные расценки значительно разнятся с гонорарами современных артистов. Так, например, Павел Прилучный, по данным СМИ, получает лишь за один съемочный день 500 тысяч рублей. Столько же получает и Данила Козловский, а Светлана Ходченкова — около 300 тысяч.