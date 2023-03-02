Сколько можно: внешность мамы Коляна шокировала народ (фото)

13 марта на телеканале ТНТ стартует сериал «Кафе „Куба“» с Мариной Федункив в главной роли. Там она сыграет управляющую придорожного кафе. Режиссером выступила Жанна Кадникова, которая сняла «Реальных пацанов» и «Универ». Новый образ мамы Коляна, оценили не все.

В соцсетях телеканала появился трейлер картины «Кафе „Куба“», где артистка «в образе» проводит экскурсию по своему заведению. В нем «широкий ассортимент блюд от пельменей до пельменей». По словам самой актрисы, действие в сериале разворачивается в начале нулевых, а ее Тамара — шикарная героиня, находящаяся в гуще событий. В комментариях подписчики обратили внимание на изменившуюся внешность артистки.

«И она лицо перекроила...Ни одной натуральной не осталось», — констатировала одна из подписчиц. В Сети предположили, что Федункив скорректировала форму губ из-за молодого супруга, но на контурную пластику пока не решилась: «Перекроила, и на контур не хватило». Комментаторы посчитали, что теперь артистка похожа то ли на певицу Карину Кокс, то ли на повзрослевшую Машу из мультфильма «Маша и Медведь». «Сеня! Ты зачем усы сбрил? Это я про губы. Стала как все», — заключили поклонники.