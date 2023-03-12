Сколько лет было актерам «Счастливы вместе»: вы потеряете дар речи от правды

Ситком «Счастливы вместе» российские зрители увидели в 2006 году. В мгновение ока поклонники влюбились в неудачливую семью Гены Букина и их соседей, осыпая комплиментами игру актеров. Однако мало кто догадывался, сколько лет на самом деле было артистам.

Так, в сериале Виктор Логинов играл Гену Букина — неудачливого футболиста, который работает в обувном магазине. Уже несколько поколений поклонников уверены, что видят на экране 40-летнего мужчину, но в реальной жизни артисту был всего 31 год, когда начались съемки проекта. Ну а Наталье Бочкаревой, которая стала его экранной супругой — лишь 26 лет. Младшее поколение Букиных тоже не соответствует возрасту. Актеру Александру Якину было всего 16 лет, хотя на экране он предстает в образе 14-летнего подростка, а Дарье Сагаловой — 21, но ее героине — около 17 лет.

Удивляет зрителей и чета Полено. Юлии Захаровой, которая воплотила образ серьезной Елены, к началу съемок было всего 26 лет, а ее супругу Алексею Секирину, сыгравшему Женю, исполнилось только 28.

Состарить же героев помогли художники по костюмам и гримеры. Именно им удалось настолько хорошо изменить возраст артистов, что зрители долгие годы не догадывались об обмане.