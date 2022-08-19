Складки не помещаются в комбинезон: вот что стало с певицей Нелли Фуртадо

В середине нулевых Нелли Фуртадо затмевала собой многих более именитых коллег. Казалось, так будет всегда. Однако, в последнее время певицу забыли, а если и вспоминают, то делают это не в контексте новых песен, а из-за внешности.

Одно из последних появлений звезды ознаменовалось серьезным конфузом: мало того, что всегда стройная брюнетка неожиданно раздалась вширь, так комбинезон, в котором она появилась на публике, оказался ей явно мал. В какой-то момент фанатам даже показалось, что брюки на вокалистке и вовсе треснут по шву, обнажив нижнее белье.

На вопросы о причинах лишнего веса Фуртадо не отвечает, но у поклонников есть своя версия. Якобы певица с трудом переживала развод с кубинским звукорежиссером Демасио Кастельона.

Впрочем, что-то менять Фуртадо все же не торопится: певица продолжает заниматься творчеством, игнорируя завистников. Увольнять стилиста канадка также не намерена.

Фото: Legion-media.ru