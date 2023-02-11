Сказали они, а стыдно другим: 3 раза, когда иностранцы были в шоке от американцев

Иногда можно услышать высказывания настолько странные и абсурдные, что сдержать смешок становится очень проблематично. Пожалуй, американцы смогли отличиться и в этой сфере, ведь говорят порой вещи, от которых волосы встают дыбом. Так на портале Reddit.com огромное количество лайков набрал пост, посвященный забавным высказываниям американцев в отношении представителей других стран.

Например, довольно абсурдная история произошла на вечеринке, организованной в честь приезда студентов из США в Германию по обмену. В разгар веселья хозяин дома дал команду своей собаке на немецком языке. Реакция американца поразила: он на полном серьезе спросил, как удалось собаку научить немецкому языку. Видимо, студент считал, что все собаки с рождения знают только английский.

Еще одного англичанина, проживающего на протяжении 15 лет в США, постоянно спрашивали о том, на каком же языке говорят у них в Англии и сколько времени у него ушло на изучение «местного» языка.

Апофеозом же можно считать мужчину средних лет из США, который свято верил в то, что Венеция — город построенный относительно недавно и лишь для развлекательных целей.