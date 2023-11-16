Скандальный метод не для всех: вот как Лолита победила бессонницу

Пока «лунатики» запасаются таблетками, пьют литрами ромашку, покупают светонепроницаемые шторы, чтобы побороть бессонницу, люди творческой среды изобретают свои способы сладко заснуть. И порой они оказываются не только далеко не научными, но и весьма странными.

Один такой сомнительный метод придумала и много лет успешно практиковала певица Лолита. Правда, у многих от лайфхака певицы пойдет мороз по коже. В юности и молодости артистка имела спорное увлечение. Она любила гулять по кладбищам.

Чтобы спокойно и без кошмаров уснуть ночью, она делала следующее: путешествовала по сайтам некрополей, рассматривала могилы, надгробия, читала информацию о том или ином кладбище, об интересном и жутком захоронении. Методику засыпания, правда, пришлось забыть, когда Лолита начала терять и хоронить родных и близких.