Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Скандальный метод не для всех: вот как Лолита победила бессонницу

Скандальный метод не для всех: вот как Лолита победила бессонницу

16 ноября 2023 14:00
Скандальный метод не для всех: вот как Лолита победила бессонницу

Методика довольно жуткая.

Пока «лунатики» запасаются таблетками, пьют литрами ромашку, покупают светонепроницаемые шторы, чтобы побороть бессонницу, люди творческой среды изобретают свои способы сладко заснуть. И порой они оказываются не только далеко не научными, но и весьма странными.

Один такой сомнительный метод придумала и много лет успешно практиковала певица Лолита. Правда, у многих от лайфхака певицы пойдет мороз по коже. В юности и молодости артистка имела спорное увлечение. Она любила гулять по кладбищам.

Чтобы спокойно и без кошмаров уснуть ночью, она делала следующее: путешествовала по сайтам некрополей, рассматривала могилы, надгробия, читала информацию о том или ином кладбище, об интересном и жутком захоронении. Методику засыпания, правда, пришлось забыть, когда Лолита начала терять и хоронить родных и близких.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше