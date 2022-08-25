Скандал замять не удалось: «суррогатная мать» Гарри и Лизы открестилась от Пугачевой с Галкиным

Появление в 2013 году двойняшек Лизы и Гарри в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина стало шоком для их поклонников. Звезды не скрывали, что ради пополнения прибегли к услугам суррогатной матери. И хотя личность женщины в таких случаях всегда держится в тайне, журналисты потратили немало времени, чтобы вычислить ее.

В студии шоу «Прямой эфир» даже состоялся разговор с суррогатной матерью, выносившей для Примадонны детей. Елена Ширинина из Казани в красках описывала, как сложно ей было перенести беременность двойней. Но, как оказалось, зрителей ввели в заблуждение. «Суррогатная мать» открестилась от звезд, заявив, что даже не знакома с ними.

«Я не была сурмамой для Пугачевой!» — подчеркнула Ширинина в своих соцсетях.

По ее словам, у нее действительно был опыт вынашивания двойни, но родителями стали совсем другие люди. На проект Елену пригласили, чтобы она поделилась информацией о таком способе пополнения в семьях. И она даже не подозревала, что ее имя прямо свяжут с Пугачевой и Галкиным.