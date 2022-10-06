Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»

Накануне стало известно о скором старте нового сезона «Ледникового периода». Сейчас спортсмены и участники уже приступили к тренировкам. Как оказалось, обновления в этом году коснутся не только конкурсантов, но и ведущих. Уже несколько сезонов подряд на проекте работали Алексей Ягудин и Алина Загитова. Но теперь фигурист лишился места на площадке.

Вместе с Загитовой общаться с участниками и жюри будет олимпийская чемпионка Анна Щербакова, сообщает РБК. До сих пор неясно, сам Ягудин ушел из «Ледникового периода» или спортсмена просто уволили. Причины для подобного решения действительно есть: на днях Алексей попал в крупный скандал, публично повздорив с Плющенко.

Коллеги считали число своих наград в соцсетях. Ягудин заявил, что у него 14 медалей высшей пробы, среди которых золото Олимпиады, по две победы на Чемпионатах России и Европы и многие другие награды. А вот у конкурента, по данным Алексея, медалей всего 8.

Но Плющенко такая статистика не устроила. Он пересчитал собственные награды общим числом в 28 штук и сообщил Ягудину, что тот не только сильно от него отстает, но и просто лжет о полученных медалях. В Сети поклонники уже пришли к выводу, что такое поведение недостойно обоих спортсменов.