Скандал в туалете: неприглядную правду о поступке Мордюковой узнали все

Нонна Мордюкова, воплощавшая на экране сильных героинь, и в жизни отличалась строптивым нравом. Актриса легко могла высказать в глаза человеку все, что о нем думала. Не терпела звезда и грязных сплетен. С ними был связан один из некрасивых скандалов, в который Мордюкова угодила незадолго до смерти.

В туалете Дома кино актриса невзначай услышала разговор двух более молодых коллег. Женщины обсуждали дружбу Нонны с певцом Юлианом, замечая, что они слишком часто стали появляться вместе на светских мероприятиях. Сплетницы предполагали, что возрастная актриса закрутила роман с молодым исполнителем. Эти беседы вывели Мордюкову из себя: она прямо в туалете накинулась на актрис с обвинениями. О случившемся стало известно из откровений Юлиана в интервью для передачи "Загугли звезду".

Исполнитель подтвердил, что со знаменитой актрисой его связывали исключительно дружеские отношения. Он восхищался ее способностью постоять за себя и ставить на место всех недоброжелателей.