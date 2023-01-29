Скандал на свадьбе из-за фото: первой жене Кирилла Жандарова не позавидуешь

Увидеть такое в самый важный день в жизни не пожелаешь и врагу.

Звездные пары — это всегда любовь вперемешку со сплетнями, скандалами и обвинениями. Не избежал подобной участи и известный российский актер Кирилл Жандаров. Мужчина известен своей игрой во многих кинофильмах и сериалах, а особую народную любовь ему принесла роль Дмитрия Булычева в телесериале «Доярка из Хацапетовки». Можно даже сказать, что Кирилл этой ролью проложил себе путь в большой кинематограф.

Однако, каким бы положительным герой не был на экране, в жизни все может сложиться иначе. Кирилл Жандаров — очень решительный человек, потому и предложение своей бывшей жене, актрисе Надежде Толубеевой, он сделал спустя несколько дней после знакомства. Все бы ничего, но их свадьба была омрачена громким скандалом. Надежде отправили провокационные фотографии, на которых ее избранник был запечатлен с незнакомыми женщинами. Как заявляет сам актер, у Толубеевой случилась настоящая истерика, но мужчине удалось ей все объяснить.

Оказалось, что общение с девушками — часть его профессии. Бывшая жена, в свою очередь, вошла в положение и простила Кирилла. Конечно, вскоре пара подала на развод, но, как говорят сами актеры, сделано это было из-за нехватки времени на семью.