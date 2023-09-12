Сияют дочь Надя и кольцо на пальце: Никита Михалков тайно отпраздновал свадьбу

Для семьи режиссера этот год стал особенным.

Поклонники подозревают, что в жизни мэтра российского кино произошли важные изменения. Никита Михалков крайне редко высказывается о семье, эту же позицию разделяют и его наследники.

Однако, возможно, в этом году режиссер уже успел тайно отметить свадьбу своей младшей дочери Надежды. По крайней мере, в этом уверены пользователи Сети, обратившие внимание на любопытную деталь в образе актрисы.

Не так давно Михалкова появилась на кинопремьере и с удовольствием позировала репортерам. Для выхода в свет актриса выбрала неяркий образ из голубых джинсов, свитера и просторного пиджака. Стиль оверсайз подчеркивал худобу звезды экраны. Кроме того, она сознательно отказалась от макияжа и сложной укладки.

А внимательные фотографы тут же засветили обручальное кольцо на безымянном пальце наследницы режиссера. По всей видимости, таким способом Михалкова дала понять, что в ее жизни случилось знаменательное событие.

После развода с Резо Гигинеишвили в 2017 году году актриса сознательно скрывала свои романтические отношения. Она ни разу не появлялась на публике с новыми избранниками, поэтому о ее возлюбленном ничего не известно. От первого брака у дочери Михалкова осталось двое детей.