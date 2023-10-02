Ситуация плачевная: бывший муж не утаил истинного положения дел Захаровой

Александра Захарова с юных лет известна как принцесса «Ленкома». Даже после того как ее отец, бессменный худрук театра, ушел из жизни, над артисткой тенью висит родительская слава.

Когда не стало Марка Анатольевича, его дочь еще сильнее отдалилась от коллег. Об этом рассказал ее бывший муж Владимир Стеклов. По словам актера, между Александрой и другими сотрудниками театра всегда существовала незримая стена. Даже те, кто не обвинял Захарову в получении ролей по блату, воспринимали ее только как наследницу режиссера.

Чувствуя особенное отношение, дистанцировалась и сама Александра. Даже если кто-то проявлял к ней обычное человеческое отношение, актриса боялась, что через нее пытаются добиться расположения отца. После смерти Марка Анатольевича ситуация не изменилась.