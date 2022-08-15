Ситуация непростая: дочь прервала молчание о состоянии онкобольной Заворотнюк

С 2019 года Анастасия Заворотнюк взяла паузу в карьере, прекратила сниматься в кино и принимать участие в спектаклях. Поклонники тут же заподозрили, что причиной перерыва стала болезнь звезды. Позже выяснилось, что актриса борется с онкологией — врачи нашли у нее в мозгу злокачественное образование.

С тех пор близкие Заворотнюк крайне неохотно делятся новостями о состоянии актрисы. На публике Анастасия больше не появлялась. На днях старшая дочь звезды в соцсетях прервала молчание о состоянии матери. Анна не стала снова игнорировать вопросы от обеспокоенных фанатов, признавшись, что ситуация остается непростой. По ее словам, ей сложно сообщать информацию о маме даже родственникам.

«Боишься дышать в эту сторону, не то что говорить. Для всех нас это боль», — заявила Анна.

Заворотнюк-младшая обратилась к поклонникам и пожелала, чтобы они никогда не сталкивались с болезнью родителей. Она добавила, что только недавно научилась жить с той «дырой в сердце», которую ей принесла случившаяся трагедия.