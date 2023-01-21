«Сиротка»: как выглядит дочь Варум и Агутина, которую «выслали» из России

Леонид Агутин и Анжелика Варум стали родителями в 1999 году, когда на свет появилась их дочь Елизавета. В то время артисты все силы посвящали своей карьере, поэтому отправили наследницу жить в США, где ее воспитанием занимались родственники.

Так, долгое время Лиза жила в доме своего деда Юрия Варум, где родителей ей заменила вторая супруга композитора Любовь. Она не была девочке родной бабушкой, но не оставила ее на произвол судьбы.

С ранних лет дочь артистов поняла, что хочет пойти по стопам родителей. Она выбрала музыкальную карьеру и вот уже несколько лет играет в группе Bruvvy Band, выступая под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Помимо этого, она регулярно работает курьером или официанткой, так как музыка не приносит ей большого дохода.

Поклонники внимательно следят за жизнью Лизы. Многие желают ей карьерных успехов, отмечая, какой красивой она выросла, а другие осуждают прославленных родителей, которые оставили дочь в другой стране на попечении неродной бабушки.