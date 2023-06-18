Синди Кроуфорд перестаралась с уколами красоты: вот что стало с ее лицом

Синди Кроуфорд покорила весь мир своей красотой в 90-е годы. Наравне с Клаудией Шиффер, Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл и другими она стала обладательницей титула «Супермодель». К сожалению, Синди не сумела сохранить эффектную внешность — она испортила свое лицо уколами красоты.

57-летняя Кроуфорд не скрывает, что часто прибегает к услугам косметологов. По словам модели, уколы помогают ей чувствовать себя моложе. А недавно звезда подиума пристрастилась к новой процедуре. Под кожу ей вводят мощный наполнитель, разглаживающий морщины. Однако у средства есть и побочные эффекты.

После процедур лицо Кроуфорд стало брутальным и мужеподобным. Глаза модели ввалились, а темный макияж век лишь это подчеркивает. Синди выглядит старше своих лет, и даже гладкая кожа не спасает общую картину.

Модель честно признается, что не верит в силу кремов, поэтому прибегает к радикальным методам. По ее словам, эластичность кожи могут вернуть лишь уколы ботокса и коллагена. Но, судя по сегодняшним фото Синди, и эти меры ей почти не помогают.