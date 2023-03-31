Симонова могла остаться не у дел: вот кто должен был играть принцессу в «Обыкновенном чуде»

Сказка Марка Захарова «Обыкновенное чудо» известна не только своим остроумным сюжетом, но и эталонным актерским составом. Постановщику удалось пригласить в картину Андрея Миронова, Евгения Леонова, Олега Янковского и других звезд советского экрана. Особенно зрители оценили Евгению Симонову в роли принцессы, хотя изначально постановщик не видел ее в своем фильме.

Как оказалось, во время проб Захаров рассматривал множество других артисток. Он успел пообщаться с Ларисой Удовиченко, которая в то время была звездой «Красного и черного», Верой Глаголевой, Евгенией Глушенко и Мариной Яковлевой, только начинавшей в то время свой творческий путь.

Однако в итоге режиссер остановил свой выбор именно на Симоновой. 23-летняя артистка не подвела режиссера и прекрасно вжилась в роль, а ее игра до сих пор вызывает восторг у современных зрителей.