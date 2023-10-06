Сильные слова Миллы Йовович, от которых у каждого русского мурашки по коже: так должен считать каждый

Милла Йовович прославилась на весь мир благодаря картинам «Пятый элемент» и «Обитель зла». Красавица с боевыми навыками моментально стала секс-символом. Многие поклонники недоумевали, откуда у актрисы такое странное имя. Все дело в ее интернациональном происхождении.

Папа звезды — врач из Черногории, а мама — советская артистка Галина Логинова, снявшаяся в фильме «Тени исчезают в полдень». Когда Йовович было пять лет, ее семья покинула СССР. Но, уехав на чужбину, будущая звезда никогда не забывала о том, кто она и где родилась.

Милла Йовович не стесняется называть себя русской и добавляет, что по рождению она православная христианка. Актриса говорит, что Россия ей «очень близка и дорога». Своих детей знаменитость тоже старается приобщать к русской культуре. Вместе с дочками Йовович читает русские сказки и книги.