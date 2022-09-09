Сильно сдал: состояние 88-летнего Ширвиндта предали огласке

Александр Ширвиндт после затяжной болезни вернулся в Театр Сатиры, где прошло торжественное мероприятие по случаю 88-летия режиссера. Посетил его и поп-король отечественный эстрады Филипп Киркоров, который невольно предал огласке истинное состояние именитого артиста.

В кадрах ролика, который экс-супруг Аллы Пугачевой опубликовал в своих социальных сетях, он зашел в кабинет к Ширвиндту. Режиссер был рад увидеть певца, хоть и смутился тому, что тот начал вести съемку. Во время записи видео знаменитости предались воспоминаниям о былом. При этом интернет-пользователи отметили, что актер заметно сдал.

Ширвиндт с трудом говорил и не вставал с кресла, чем всерьез обеспокоил поклонников. Теперь в Сети говорят, что Александр Анатольевич так и не оправился после того, как перенес заражение коронавирусом.