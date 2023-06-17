Силиконовая кукла: обомлеете, как Маркл выглядела до встречи с принцем Гарри

Меган Маркл кардинально изменила свою жизнь, выйдя замуж за принца Гарри. Герцогиня оставила в прошлом актерскую карьеру, родила двоих детей и будто стала другим человеком. Преобразилась она и внешне.

Артистка никогда не говорила в публичном пространстве о том, что делала маммопластику. Однако внимательные интернет-пользователи абсолютно уверены, что она обращалась за услугами к пластическим хирургам. На снимках, сделанных в начале нулевых, задолго до встречи звезды с монаршей особой, она выглядит словно силиконовая кукла.

Бюст актрисы был весьма внушительных размеров. А спустя десятилетие загадочным образом формы Меган испарились. Что стало причиной уменьшения груди Маркл, неизвестно, но фанаты уверены, что она избавилась от имплантов. Впрочем, есть и те, кто полагает, что фигура знаменитости изменилась на фоне неких естественных процессов.