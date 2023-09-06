Сидит на шее у жены: что известно о муже Елены Яковлевой, от которого актриса родила странного сына

Елена Яковлева не держит личную жизнь за семью замками. Неоднократно она комментировала странные выходки сына-фрика Дениса Шальных, покрывшего все свое тело и большую часть лица пугающими татуировками. А вот о муже артистка говорит куда реже, и публика совсем потеряла его из виду.

Больше 30 лет звезда состоит в браке с Валерием Шальных, с которым познакомилась в «Современнике». После того как в семье случилось пополнение, супруги приняли неожиданное решение. В декрет отправилась не актриса, а ее возлюбленный. Он стал чаще оставаться дома и реже появляться в театре. И постепенно его актерская карьера сошла не нет.

Сегодня артиста не увидишь на сцене или больших экранах: вот уже много лет он сидит на шее у жены. Звездную блондинку такое положение вещей полностью устраивает. Знаменитость поглощена работой и не видит ничего предосудительного в том, что она содержит мужа и своего уже давно повзрослевшего наследника.