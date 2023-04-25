Сида из «Ледникового периода» списали с актера русской озвучки: посмотрите сами

Помимо красивой картинки и захватывающего сюжета, важную роль в любом фильме играет озвучка. И российские артисты дубляжа не раз доказывали свой профессионализм в этом деле. К примеру, Алексей Колган, подаривший свой голос Шреку, был признан лучшим актером, который смог точно передать все интонации персонажа.

А вот для Антона Комолова будто специально создали героя в мультике «Ледниковый период». Радиоведущий озвучил Сида, и теперь именно его голос ассоциируется с этим забавным и неуклюжим зверьком. К тому же артист даже внешне похож на своего персонажа. А на YouTube-канале Дмитрия Череватенко шоумен продемонстрировал свои навыки и поразил пользователей.