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Киноафиша Статьи Сида из «Ледникового периода» списали с актера русской озвучки: посмотрите сами

Сида из «Ледникового периода» списали с актера русской озвучки: посмотрите сами

25 апреля 2023 14:30
Сида из «Ледникового периода» списали с актера русской озвучки: посмотрите сами

Его навыки поражают.

Помимо красивой картинки и захватывающего сюжета, важную роль в любом фильме играет озвучка. И российские артисты дубляжа не раз доказывали свой профессионализм в этом деле. К примеру, Алексей Колган, подаривший свой голос Шреку, был признан лучшим актером, который смог точно передать все интонации персонажа.

А вот для Антона Комолова будто специально создали героя в мультике «Ледниковый период». Радиоведущий озвучил Сида, и теперь именно его голос ассоциируется с этим забавным и неуклюжим зверьком. К тому же артист даже внешне похож на своего персонажа. А на YouTube-канале Дмитрия Череватенко шоумен продемонстрировал свои навыки и поразил пользователей.

Сида из «Ледникового периода» списали с актера русской озвучки: посмотрите сами

«Не раз замечал, что русская озвучка на высшем уровне, даже лучше оригинала. Будто персонажей создавали специально под актеров озвучки», «Смотреть мультфильм хочется именно из-за голоса Сида», — отметили зрители.

Фото: Legion-Media, кадр из мультфильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров», 2009, кадр из программы Дмитрия Череватенко
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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