Сида из «Ледникового периода» списали с актера русской озвучки: посмотрите сами
Его навыки поражают.
Помимо красивой картинки и захватывающего сюжета, важную роль в любом фильме играет озвучка. И российские артисты дубляжа не раз доказывали свой профессионализм в этом деле. К примеру, Алексей Колган, подаривший свой голос Шреку, был признан лучшим актером, который смог точно передать все интонации персонажа.
А вот для Антона Комолова будто специально создали героя в мультике «Ледниковый период». Радиоведущий озвучил Сида, и теперь именно его голос ассоциируется с этим забавным и неуклюжим зверьком. К тому же артист даже внешне похож на своего персонажа. А на YouTube-канале Дмитрия Череватенко шоумен продемонстрировал свои навыки и поразил пользователей.
«Не раз замечал, что русская озвучка на высшем уровне, даже лучше оригинала. Будто персонажей создавали специально под актеров озвучки», «Смотреть мультфильм хочется именно из-за голоса Сида», — отметили зрители.