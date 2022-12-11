Сиамских близнецов не разделили, но одна из них сменила пол: как выглядит эта удивительная пара

Лори и Дори Шапелл появились на свет в 60-х. Они родились с необычной особенностью — их головы были сросшимися. Медики отказались проводить операцию по разделению, а родители отказались от них еще в роддоме, но это не помешало сестрам жить счастливой жизнью.

Так, несмотря на сросшиеся головы, Лори и Дори всегда позиционировали себя как две разные личности. Например, Лори долгое время состояла в продолжительных отношениях и уже планировала выйти замуж, но ее планы разрушила автокатастрофа, которая унесла жизнь возлюбленного.

Дори же никогда не скрывала, что чувствует себя мужчиной. Поэтому однажды она решилась на операцию по смене пола, стала Джорджем и построила успешную карьеру кантри-певца.

Брат и сестра несколько раз становились героями ток-шоу и сериалов, а передвигаться им помогает разработка Джорджа. Он создал специальное кресло, которое помогает ему и Лори, так как на рынке товаров для людей с ограниченными возможностями не было ничего похожего. Шапеллы не скрывают, что их особенность создает бытовые неудобства, но они все равно стараются жить полноценной жизнью и ни в чем себе не отказывать.