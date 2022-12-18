Шведка сделала 17 операций, чтобы стать мультяшкой: теперь люди крутят пальцем у виска (фото)

Джессика Рэббит впервые появилась в научных романах писателя Гэри Вульфа, а после перекочевала на большие экраны. Поклонники по всему миру признавались в любви роковой героине, но шведка Пикси Фокс решила, что хочет выглядеть как ее любимая героиня.

Для достижения идеальной внешности Пикси прошла через ряд пластических операций. Она уменьшила себе талию, сделала маммопластику и увеличила губы, чтобы стать похожей на Джессику. Всего же знаменитость перенесла 17 различных операций и не собирается останавливаться.

При этом девушка не ограничивается лишь своим любимым персонажем. Ее также можно увидеть в образах Ариэль, невесты из мультфильма «Труп невесты» и других героинь с яркой внешностью.

О своих достижениях Пикси рассказывает в социальных сетях. Она регулярно делится снимками, на которых хвастается своей мультяшном фигурой. При этом далеко не все подписчики остаются в восторге от ее преображений. Многие уверены, что девушке пора остановиться и обратиться к психологу, ведь такая страсть уже похожа на психологическое расстройство.