Шутка зашла слишком далеко: Собчак сделали копией Барановской

Ксения Собчак всегда отличалась эксцентричными выходками. Экс-ведущая «Дома-2» привлекала к себе внимание любыми способами: страстные поцелуи с коллегами по съемочной площадке, пьяные приключения и скандальные высказывания. Долгое время звезда подражала печально известной светской львице Пэрис Хилтон, а теперь решила примерить на себя образ другой звездной красотки.

В своих соцсетях Собчак исполнила опасный танец с ножами. Так экс-кандидат в президенты России решила высмеять поп-икону Бритни Спирс, выкладывающую в Сеть странные видеоролики с плясками. Но пользователи подметили сходство с другой ведущей — Юлией Барановской. Благодаря многочисленным фильтрам и тяжелому вечернему макияжу знаменитость стала похожа на звезду шоу «Мужское / Женское».