Шутка вышла боком: почему от Льва Дурова шарахались коллеги

Актер так и не сознался в содеянном.

Лев Дуров оставался артистом даже вне театральной сцены и съемочной площадки. Он не упускал возможности устроить представление перед коллегами, за что однажды ему пришлось горько поплатиться.

Все произошло в поезде, на котором актеры ехали на гастроли. Дурову досталось одно купе с Ольгой Яковлевой, а в соседнем расположились Геннадий Сайфулин, Валентин Смирнитский, Георгий Мартынюк и Игорь Кашинцев.

Вечером четыре артиста весело проводили время и решили попросить у Дурова закуску — слишком уж манящий аромат чеснока доносился из его купе. Но актер лишь развел руками, ведь угостить коллег он мог разве что своей мазью от облысения, которая и имела столь специфичный запах.

Актеры словам Дурова не поверили и затаили на него обиду. Ночью их посиделки начали досаждать Льву Константиновичу, и он перешел к крайним мерам. Когда приятели, услышав стук, открыли дверь, то шарахнулись в ужасе.

Перед ними стоял Дуров, который буквально за пару часов отрастил пышную шевелюру.

«Ну что, не верили?» — торжествующе произнес он, поправив свои длинные волосы, после чего поспешил удалиться.

Артист не объяснил шокированным коллегам, что явился к ним в парике Яковлевой. А на утро и вовсе сказал, что ничего такого не было, поэтому им следовало бы поменьше прикладываться к бутылке. После такого четыре друга обходили актера с чудотворной мазью стороной.